Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Kellanova (ex Kelloggs) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,34 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 83,34 USD. Bei 83,34 USD erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,30 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 29.888 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 8,23 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,23 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

