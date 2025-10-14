Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Im New York-Handel gewannen die Kellanova (ex Kelloggs)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 82,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie sogar auf 82,90 USD. Mit einem Wert von 82,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.427 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 0,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 8,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2025 aus.

