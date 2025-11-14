DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.035 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
Blick auf Kellanova (ex Kelloggs)-Kurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

14.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Wert von 83,30 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
71,10 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,30 USD an der Tafel. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,40 USD zu. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,28 USD. Mit einem Wert von 83,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.617 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,45 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 8,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 präsentieren.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

