Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Mit einem Wert von 83,30 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 83,30 USD an der Tafel. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,40 USD zu. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 83,28 USD. Mit einem Wert von 83,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.617 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,45 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2025 bei 76,48 USD. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 8,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 hat Kellanova (ex Kelloggs) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 05.02.2026 präsentieren.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

