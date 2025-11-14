Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Abend seitwärts

So entwickelt sich Kellanova (ex Kelloggs)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Zum Vortag unverändert notierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 83,31 USD.

Im New York-Handel kam die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie um 20:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 83,31 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 83,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 83,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163.603 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,45 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,48 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich Kellanova (ex Kelloggs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,26 Mrd. USD ausgewiesen.

Kellanova (ex Kelloggs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie in Höhe von 3,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf