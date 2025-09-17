Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 78,64 USD bewegte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 78,64 USD. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 78,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,36 USD aus. Bei 78,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 35.262 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.
Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie derzeit noch 5,80 Prozent Luft nach oben. Bei 77,78 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,00 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,64 USD je Aktie.
