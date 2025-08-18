DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.638 +1,9%Nas21.508 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,82 +0,2%Gold3.371 +1,0%
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Blick auf Aktienkurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend stabil

22.08.25 20:25 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend stabil

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 80,05 USD zeigte sich die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
68,34 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 80,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 80,10 USD. Der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,00 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 80,05 USD. Der Tagesumsatz der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belief sich zuletzt auf 207.077 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,20 USD erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,94 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,78 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Abschläge von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

mehr Analysen