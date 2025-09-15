Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit Verlusten

Kellanova (ex Kelloggs) im Blick

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 77,15 USD abwärts.

Um 20:06 Uhr ging es für die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 77,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 76,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien beläuft sich auf 248.814 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Am 22.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 0,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

