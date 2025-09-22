DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit Aufschlag

23.09.25 20:24 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Kellanova (ex Kelloggs). Zuletzt stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 77,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
65,08 EUR -0,52 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 77,12 USD. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie legte bis auf 77,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,00 USD. Zuletzt wechselten 305.355 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 76,83 USD fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
