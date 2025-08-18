Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 80,08 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,08 USD. In der Spitze gewann die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 80,10 USD. Die Abwärtsbewegung der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging bis auf 80,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 13.573 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 83,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 77,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,87 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre 2,26 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 USD je Aktie in den Kellanova (ex Kelloggs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

