Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit roter Tendenz

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

25.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 79,97 USD ab.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 79,97 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,94 USD. Bei 80,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.469 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Bei 77,78 USD fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
