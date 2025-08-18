Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit roter Tendenz

Kellanova (ex Kelloggs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 79,97 USD ab.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 79,97 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,94 USD. Bei 80,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.469 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Bei 77,78 USD fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf