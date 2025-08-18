Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 79,97 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 79,97 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,94 USD. Bei 80,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.469 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.
Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Bei 77,78 USD fiel das Papier am 26.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie liegt somit 2,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,26 USD an Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) 3,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Kellanova (ex Kelloggs) im Jahr 2025 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie
Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen
WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?
Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf
Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)
Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2018
|Kellogg Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|05.02.2018
|Kellogg Buy
|Pivotal Research Group
|04.08.2017
|Kellogg Market Perform
|BMO Capital Markets
|08.01.2013
|Kellogg kaufen
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2019
|Kellogg Hold
|Pivotal Research Group
|01.11.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2017
|Kellogg Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.2017
|Kellogg Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2011
|Kellogg underperform
|D.A. Davidson & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen