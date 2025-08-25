Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Die Aktionäre schickten das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 79,87 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,1 Prozent auf 79,87 USD. Das Tagestief markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,89 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 18.546 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.
Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 83,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,17 Prozent könnte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 77,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,62 Prozent.
Nach 2,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kellanova (ex Kelloggs) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent auf 3,20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kellanova (ex Kelloggs) wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.
