Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagabend kaum bewegt

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 79,93 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 79,93 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,94 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 79,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,89 USD. Bisher wurden heute 131.829 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,78 USD. Mit Abgaben von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

