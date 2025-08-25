DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.312 +0,1%Nas21.491 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.386 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Kursentwicklung im Fokus

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagabend kaum bewegt

26.08.25 20:24 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Dienstagabend kaum bewegt

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 79,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
68,06 EUR 0,14 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 79,93 USD. In der Spitze legte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,94 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 79,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,89 USD. Bisher wurden heute 131.829 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,78 USD. Mit Abgaben von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen