Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Mittwochabend seitwärts

27.08.25 20:24 Uhr
27.08.25 20:24 Uhr

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) tendiert am Mittwochabend seitwärts

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Bei der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 79,76 USD.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 79,76 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bei 79,94 USD. In der Spitze büßte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,70 USD ein. Bei 79,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.506 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,20 USD an. Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 4,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,78 USD am 26.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kellanova (ex Kelloggs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Kellanova (ex Kelloggs) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kellanova (ex Kelloggs) mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

