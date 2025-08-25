Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Donnerstagabend mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 79,57 USD nach.

Der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 79,57 USD. Zwischenzeitlich weitete die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,41 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,68 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.083 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. 4,56 Prozent Plus fehlen der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,78 USD. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) 2,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 lud Kellanova (ex Kelloggs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kellanova (ex Kelloggs) möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kellanova (ex Kelloggs)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

