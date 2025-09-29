Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs). Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 81,83 USD ab.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 81,83 USD ab. Im Tief verlor die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 81,82 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,96 USD. Zuletzt wurden via New York 29.767 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,67 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Kellanova (ex Kelloggs) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Umsatz von 3,19 Mrd. USD eingefahren.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,64 USD fest.

