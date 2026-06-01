Kellton Tech Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kellton Tech Solutions hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,86 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,14 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,79 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,98 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,17 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net