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Kellton Tech Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Kellton Tech Solutions Ltd Registered Shs
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Kellton Tech Solutions hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,16 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,95 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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