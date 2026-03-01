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Kenia besorgt wegen Landsleuten in Moskauer Ukraine-Krieg

16.03.26 15:55 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der kenianische Kabinettschef und Außenminister Musalia Mudavadi hat in Moskau seine Besorgnis wegen der Anwerbung von Kenianern für den russischen Krieg gegen die Ukraine geäußert. Das berichtete der russische Außenminister Sergej Lawrow nach dem Gespräch, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

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Lawrow wiegelte bei dem Problem aber ab. "Alle Bürger Kenias wie anderer Staaten nehmen an der militärischen Spezialoperation freiwillig teil in voller Übereinstimmung mit den russischen Gesetzen", sagte er. Diese sähen auch eine vorzeitige Auflösung der Verträge vor.

Mehr als 1.000 Kenianer nach Russland gelockt

Nach Angaben, die kürzlich im Parlament in Nairobi vorgelegt wurden, sind bislang etwa 1.000 Kenianer mit Jobangeboten nach Russland gelockt worden. Viele fanden sich dann in der Armee wieder und wurden in den Ukraine-Krieg geschickt. Kiew hat nach eigenen Angaben Kriegsgefangene aus Kenia und anderen Staaten Afrikas gemacht, wobei keine genaue Zahl genannt wird.

Mudavadi sprach vor der Reise von "Kenianern, die freiwillig oder unfreiwillig in das russische Militär eingereiht wurden". Seine Regierung werde verstärkt gegen irreführende Anwerbung und falsche Jobversprechen vorgehen./fko/DP/men