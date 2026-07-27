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Kennzahlen im Blick

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Microsoft legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

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Microsoft Corp.
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Microsoft veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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36 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,65 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Microsoft in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 43 Analysten durchschnittlich bei 87,62 Milliarden USD im Vergleich zu 76,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 49 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,00 USD, gegenüber 13,64 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 55 Analysten durchschnittlich auf 329,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 281,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

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27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital