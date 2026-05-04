Kennzahlen im Blick

RENK veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

RENK wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,139 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

RENK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,1 Millionen EUR abgeschlossen haben - davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,71 EUR, gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 1,56 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net