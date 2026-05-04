DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,24 -1,2%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1683 -0,1%Öl113,2 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kennzahlen im Blick

Ausblick: Zalando vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

05.05.26 07:10 Uhr
Zalando-Aktie im Blick: Diese Prognosen gaben Analysten für die bevorstehende Bilanzvorlage ab | finanzen.net

Zalando legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,86 EUR -0,23 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zalando veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,086 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 115,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zalando in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,42 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 EUR, gegenüber 0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 14,02 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
17.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
20.04.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Zalando BuyUBS AG
19.03.2026Zalando OverweightBarclays Capital
17.03.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen