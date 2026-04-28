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Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

29.04.26 07:21 Uhr
Anleger der AIXTRON-Aktie warten gespannt auf Quartalszahlen: So hoch sind die Prognosen | finanzen.net

So sehen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
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AIXTRON SE
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AIXTRON SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,076 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR gegenüber 112,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 44,45 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,679 EUR, gegenüber 0,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 547,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 556,6 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

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