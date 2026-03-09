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Ausblick: Etsy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

29.04.26 16:42 Uhr
NYSE-Aktie Etsy vor Bilanz: Das erwarten Analysten von den Quartalszahlen | finanzen.net

Etsy veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Etsy Inc
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Etsy wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,615 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Etsy -0,490 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 621,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 651,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 2,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com

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Analysen zu Etsy Inc

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25.07.2019Etsy BuyBTIG Research
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29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
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07.08.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.06.2018Etsy HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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29.03.2019Etsy PerformOppenheimer & Co. Inc.
08.03.2019Etsy NeutralBTIG Research
14.09.2018Etsy NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
07.11.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Etsy Sector PerformRBC Capital Markets
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22.12.2015Etsy SellROTH Capital Partners, LLC
04.11.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
12.10.2015Etsy SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

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