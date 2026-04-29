Kennzahlen im Überblick

ExxonMobil veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

ExxonMobil äußert sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

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21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,984 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ExxonMobil 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,13 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ExxonMobil 81,04 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,70 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 379,25 Milliarden USD, gegenüber 323,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net