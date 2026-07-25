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Kennzahlen im Überblick

Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

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Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 31,88 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 EUR im Vergleich zu 5,34 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 130,92 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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DatumRatingAnalyst
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG