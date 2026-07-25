Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercedes-Benz öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 31,88 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 EUR im Vergleich zu 5,34 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 130,92 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG