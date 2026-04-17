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Ausblick: ABB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

21.04.26 18:37 Uhr
Ausblick: ABB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor | finanzen.net

ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

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ABB (Asea Brown Boveri)
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ABB (Asea Brown Boveri) wird am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD gegenüber 0,540 CHF im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,47 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,15 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 36,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,45 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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