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Kennzahlen voraus

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
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Corning Inc.
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Corning präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

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In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,755 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corning noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,86 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,63 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,20 USD, gegenüber 1,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 19,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.08.19 Corning Overweight Barclays Capital
26.10.16 Corning Buy Deutsche Bank AG
13.06.16 Corning Hold Standpoint Research
08.04.16 Corning Buy Deutsche Bank AG
28.10.15 Corning Neutral UBS AG