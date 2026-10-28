Kente Catalysts A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

28.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Kente Catalysts A mit einem Umsatz von insgesamt 152,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Kente Catalysts A einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.

Kente Catalysts A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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