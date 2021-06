Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wacker Chemie - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 125 auf 143 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen des starken Preisanstiegs für Polysilizium erhöhte Analyst Martin Jungfleisch seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern. Die Frage sei nun, wie nachhaltig dieses hohe Preisniveau sei, da die Kapazitäten am Markt zum vierten Quartal um etwa die Hälfte steigen dürften, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der hohen Barmittelgenerierung sei die Aktie aber nach unten abgesichert./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben