Kering platziert 5,9%-Anteil an Puma

FRANKFURT (Dow Jones)--Kering trennt sich von weiteren 5,9 Prozent an Puma. Das Paket im Umfang von rund 8,9 Millionen Aktien des deutschen Sportartikelherstellers werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei "qualifizierten" Investoren platziert, teilte das französische Unternehmen am Mittwochabend mit. Nach der Platzierung werde Kering noch etwa 4 Prozent an Puma halten. Der Streubesitz von Puma werde sich auf etwa 66,7 Prozent erhöhen.

Den Erlös der Platzierung will Kering den weiteren Angaben nach für allgemeine unternehmerische Zwecke einsetzen. Überdies wollen die Franzosen ihre Bilanzstruktur stärken.

Das Ergebnis der Platzierung werde unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht, so Kering.

Für die Citigroup kommt die Platzierung des Puma-Pakets nicht überraschend. Die Beteiligung von zuletzt 9,9 Prozent sei ein finanzielles Investment gewesen, mit dessen Verkauf zu rechnen gewesen sei, nachdem Kering im Oktober schon ein Paket von ähnlichem Umfang verkauft habe. Allerdings habe der französische Konzern nun einen 25 Prozent höheren Preis erzielt, heißt es unter Verweis auf das am Mittwoch erreichte Allzeithoch auf Schlusskursbasis von 93,60 Euro. Damit dürften den Franzosen etwa 800 Millionen Euro zufließen, schätzen die Analysten. Sie vermuten, dass Kering die restlichen 4 Prozent an Puma im Fall einer Wandlung der 2019 ausgegebenen Wandelanleihe nutzen wird. Die Anleihe im Volumen von 550 Millionen Euro werde im Jahr 2022 fällig.

May 26, 2021 15:07 ET (19:07 GMT)