Kering profitiert vom Touristenboom - China-Lockdown drückt Gucci

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Kering hat in Europa im dritten Quartal starkes Wachstum verzeichnet, in anderen Ländern fiel die Geschäftsentwicklung dagegen gedämpfter aus. Gucci, die Hauptmarke des Luxusgüterkonzerns, wurde in China durch pandemiebedingte Einschränkungen beeinträchtigt, teilte der französische Konzern mit.

Der Gesamtumsatz stieg währungsbereinigt um 14 Prozent auf 5,14 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten, die laut einer Factset-Zusammenstellung im Schnitt von 4,97 Milliarden Euro ausgegangen waren.

In Westeuropa schossen die Einnahmen im abgelaufenen Quartal um 74 Prozent in die Höhe. US-Touristen, die vom starken Dollar profitierten, strömten im Sommer in die Zentren. Aus diesem Grunde kam es nur noch zu sehr geringen Zuwächsen in Nordamerika.

Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum fiel angesichts der Pandemie-Beschränkungen auf dem chinesischen Festland mit 7 Prozent "robust" aus, so Kering. Bei Gucci stieg der Gesamtumsatz um 9 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro.

Während sich der Trend zum zweiten Quartal verbessert habe, sei die Gesundheitssituation in China abträglich für das Geschäft der Marken gewesen, sagte Finanzchef Jean-Marc Duplaix in einem Telefonat mit Journalisten. "Wir sind noch nicht zurück in einer normalen Situation."

Die zweitgrößte Modemarke der Gruppe, Yves Saint Laurent, verzeichnete unterdessen ein sehr starkes Wachstum von 30 Prozent auf 916 Millionen Euro, wobei sich der Umsatz in Westeuropa auch dank der US-Touristen mehr als verdoppelte.

