Kering verkauft 5,9 Prozent an Puma für 655,6 Mio EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat im Zuge der Reduzierung seines Anteils an der Puma SE Aktien zu einem Preis von je 74,50 Euro platziert und laut Mitteilung damit insgesamt 655,6 Millionen Euro erlöst.

Die Kering-Beteiligung an Puma sank auf 9,8 Prozent, platziert hat Kering rund 5,9 Prozent des Anteils am Grundkapital.

Kering hatte am Montag angekündigt, seine Beteiligung an dem deutschen Sportartikelhersteller weiter reduzieren zu wollen. In einem beschleunigten Bookbuildingverfahren würden 8,8 Millionen Puma-Aktien angeboten. Nach der Transaktion steige der Streubesitz der Puma-Aktien auf 61,7 Prozent.

Kering will mit dem Verkauf die eigenen Finanzen stärken. Das Settlement der Transaktion wird für den 8. Oktober angepeilt.

October 06, 2020 02:49 ET (06:49 GMT)