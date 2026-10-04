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Kernel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Kernel Holding SA
4.37 EUR -0.06 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen

Kernel veröffentlichte am 02.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,43 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kernel 0,260 PLN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kernel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,75 Milliarden PLN im Vergleich zu 3,85 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Kernel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,00 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,18 PLN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,03 Milliarden PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,13 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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