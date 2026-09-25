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Kerngeschäft

Continental-Aktie kaum verändert: Konzern verkauft Mycar Tyre & Auto in Australien an Tuhu

Continental-Aktie kaum verändert: Konzern verkauft Mycar Tyre & Auto in Australien an Tuhu

Continental trennt sich für rund 250 Millionen Euro von der australischen Tochter mycar Tyre & Auto.

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TUHU Car Inc. Registered Shs-A- Unitary
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Käufer ist die chinesische Automotive-Service-Plattform Tuhu, wie Continental mitteilte. mycar Tyre & Auto sei eine der größten Kfz-Service-, Werkstatt- und Reifenhandelsketten in Australien, so Continental. Das Unternehmen sei in der Transaktion mit 403 Millionen australische Dollar bzw rund 250 Millionen Euro bewertet worden.

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Alle mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 280 Standorte von mycar Tyre & Auto seien Teil der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen stehe.

Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in Continentals strategischer Fokussierung auf sein Kerngeschäft.

Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 69,16 Euro.

DJG/uxd/kla DOW JONES

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com, Nils Versemann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Continental Buy UBS AG
04.09.26 Continental Kaufen DZ BANK
02.09.26 Continental Buy UBS AG
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.

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