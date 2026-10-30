Coinbase-Aktie sackt ab: Gewinnsprung täuscht - wie gesund ist das Geschäft wirklich?

Kerngeschäft im Blick

30.10.26 09:07 Uhr

Coinbase meldet wieder einen Gewinn, doch er stammt fast vollständig aus Bewertungen: Wie belastbar ist das Geschäft hinter den Zahlen?

• Für Anleger ist die Rückkehr in die Gewinnzone eher ein Signal, das durch volatile Kryptopreise beeinflusst ist, wobei die nachhaltige Ertragskraft des Geschäfts erst in den kommenden Quartalen bewiesen werden muss.

• Das Kerngeschäft bleibt abhängig von der Handelsaktivität auf dem Kryptomarkt, doch neue Prognosemärkte und diversifizierte Produkte zeigen Wachstumspotenzial, das die Abhängigkeit verringern könnte.

• Coinbase hat im dritten Quartal 2026 nach drei Verlustquartalen wieder einen Gewinn erzielt, der hauptsächlich auf Bewertungsgewinne bei Krypto-Beständen zurückzuführen ist, während die operativen Transaktionserlöse stark eingebrochen sind.

Coinbase kehrt zurück in die Gewinnzone

Ein junges Geschäftsfeld soll den schwachen Handel abfedern

Trägt das Kerngeschäft noch?

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Coinbase hat im dritten Quartal 2026 nach drei Verlustquartalen wieder einen Gewinn ausgewiesen. Dennoch gibt die Aktie vorbörslich an der NASDAQ um 5,47 Prozent auf 151,80 US-Dollar nach. Der Gewinn stammt fast vollständig aus Bewertungsgewinnen auf Krypto-Bestände, während die Transaktionserlöse einbrachen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie belastbar das Geschäft hinter der Gewinnzahl ist.

Gewinn stammt aus Bewertungseffekten

Wie Coinbase am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte, lag der Nettogewinn bei 719 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn betrug dagegen nur 78 Millionen US-Dollar. In der Überleitung stehen Gewinne auf Krypto-Bestände von 715 Millionen US-Dollar. Der Gewinn stammt damit fast vollständig aus Bewertungsgewinnen und nicht aus dem operativen Geschäft.

Wie stark das Ergebnis mit den Kryptopreisen schwankt, zeigt der Blick auf das Vorquartal. Im zweiten Quartal 2026 stand ein Nettoverlust von 359,5 Millionen US-Dollar, und die Krypto-Bestände hatten einen Verlust von 209,5 Millionen US-Dollar beigesteuert. Die Rückkehr in die Gewinnzone sagt damit mehr über die Kryptopreise aus als über die Ertragskraft. Für die Bewertung des Quartals ist der bereinigte Wert deshalb aussagekräftiger als die Schlagzeilenzahl.

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Handelserlöse brechen ein, Kosten sinken

Die Transaktionserlöse, die größte Ertragsquelle, sanken um 43 Prozent auf 590,2 Millionen US-Dollar. Abgefedert wurde der schwächere Handel durch niedrigere Betriebskosten und Anlagegewinne. Die Betriebsausgaben sanken um 17 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag laut Coinbase bei 333 Millionen US-Dollar, ein Plus von 60 Prozent zum Vorquartal.

Die Kostensenkung hilft dem Ergebnis, löst das Erlösproblem aber nicht. Der Spot-Handel am Kryptomarkt fiel im Quartal um 10 Prozent zum Vorquartal, der Umsatz blieb laut Finanzchefin Alesia Haas dank der Prognosemärkte, also Handelsplätzen für Wetten auf Ereignisse, flach. Das Kerngeschäft bleibt damit abhängig von der Handelsaktivität, und neue Erlösquellen gewinnen an Gewicht.

Prognosemärkte und Analystenbild

Prognosemärkte übersprangen laut Coinbase 200 Millionen US-Dollar annualisierten Umsatz, die täglichen Trader stiegen um mehr als 60 Prozent zum Vorquartal. Haas sagte, die Produkte seien weniger mit der Kryptovolatilität korreliert, das Geschäft werde dadurch diversifizierter und widerstandsfähiger. CEO Brian Armstrong sagte am Donnerstag in der Telefonkonferenz, die Lage vor Ort sehe besser aus, als es die eher flachen Gesamtzahlen zeigten. Third-Bridge-Analyst Jacob Zuller nannte die Produkte laut Reuters eines der am schnellsten wachsenden der Firmengeschichte. Das sind Einschätzungen des Managements und eines Analysten; ob das neue Geschäft den Handel dauerhaft trägt, belegen erst die Folgequartale.

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Der Analystenkonsens lautet Buy, die Mehrheit der 29 Analysten vergibt diese Einstufung. Das mittlere Kursziel beträgt 209,89 US-Dollar. Wie weit die Meinungen auseinanderliegen, zeigt die Spanne. Sie reicht von 100 bis 330 US-Dollar. J.P. Morgan hob das Kursziel in einer Studie von Analyst Ken Worthington am Montag von 148 auf 189 US-Dollar an und bestätigte Buy. Eine Reaktion auf die Zahlen ist in diesen Stimmen noch nicht enthalten.

Was die Zahlen für Anleger der Coinbase-Aktie bedeuten

Für Coinbase-Anleger bleibt das Quartal damit ein gemischtes Signal. Die Rückkehr in die Gewinnzone ist vor allem den Bewertungsgewinnen auf Krypto-Bestände zu verdanken und sollte nicht mit einer nachhaltigen Verbesserung des operativen Geschäfts verwechselt werden. Die wachsenden Prognosemärkte bieten zwar zusätzliches Umsatzpotenzial und könnten die Abhängigkeit vom Kryptohandel verringern. Noch müssen sie allerdings beweisen, dass sie schwächere Handelsphasen dauerhaft ausgleichen können. Entscheidend für die Aktie wird daher sein, ob Coinbase seine Erlöse breiter aufstellen und zugleich die Profitabilität aus dem laufenden Geschäft stärken kann.

Beobachtungspunkt sind die ersten Analystenreaktionen auf die Zahlen. Armstrong kündigte zudem an, dass Coinbase Pro als Plattform für fortgeschrittene Händler zurückkehren soll.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

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