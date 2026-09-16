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Kestra Medical Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kestra Medical Technologies Limited Registered Shs
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Kestra Medical Technologies hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kestra Medical Technologies -0,500 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 31,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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