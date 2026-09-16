Kestra Medical Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

16.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 31,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kestra Medical Technologies -0,500 USD je Aktie generiert.

Kestra Medical Technologies hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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