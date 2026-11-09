Kestrel Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

09.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 72,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,650 USD erwirtschaftet worden.

Kestrel Group hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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