Kestrel Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kestrel Group hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,650 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 72,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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