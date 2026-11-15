Keto Motors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Keto Motors hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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