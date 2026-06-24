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Kewaunee Scientific: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

25.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kewaunee Scientific CorpShs
30,60 EUR -1,80 EUR -5,56%
Charts|News|Analysen

Kewaunee Scientific hat am 23.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Kewaunee Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kewaunee Scientific 71,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 77,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 282,00 Millionen USD gegenüber 240,47 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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