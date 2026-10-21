Keynes Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Keynes Technology veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 88,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Keynes Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Keynes Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen