KeyStar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
KeyStar lud am 29.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KeyStar -0,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte KeyStar ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat KeyStar im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 300 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,18 Millionen USD. Im Vorjahr waren -0,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KeyStar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KeyStar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen