KeyStar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.10.26 06:35 Uhr

KeyStar lud am 29.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KeyStar -0,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte KeyStar ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat KeyStar im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 300 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,18 Millionen USD. Im Vorjahr waren -0,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net