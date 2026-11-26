Das vergangene Quartal hat KEYSTONE INFRA mit einem Umsatz von insgesamt 13,5 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.

Das EPS lag bei -0,10 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,900 ILS je Aktie erzielt worden.

KEYSTONE INFRA hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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