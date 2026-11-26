KEYSTONE INFRA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KEYSTONE INFRA hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,10 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,900 ILS je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat KEYSTONE INFRA mit einem Umsatz von insgesamt 13,5 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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