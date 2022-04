KfW: Anzahl der Existenzgründungen 2021 ähnlich hoch wie vor Corona

BERLIN (Dow Jones)--Im vergangenen Jahr haben wieder ähnlich viele Menschen den Sprung in die Selbständigkeit gewagt wie vor der Corona-Pandemie. Das ergab der Gründungsmonitor der KfW. Demnach stieg die Zahl an Existenzgründungen im vergangenen Jahr in Deutschland um 70.000 Personen auf 607.000. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es laut KfW ähnlich viele Existenzgründungen.

"Die Corona-Pandemie hatte 2020 massive Auswirkungen auf die Gründungstätigkeit in Deutschland. Es wurden sowohl deutlich weniger Gründungen realisiert als auch viel seltener Gründungen geplant. Weil allerdings viele ihre Pläne coronabedingt nur auf Eis gelegt hatten und im vergangenen Jahr dann doch umgesetzt haben, konnte das Gründungsgeschehen 2021 den Corona-Knick hinter sich lassen", erklärte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. Die Gründungsquote ist laut KfW auf 119 Gründungen je 10.000 Menschen im Alter von 18-64 Jahren gestiegen (2020: 104).

Seit Ausbruch der Corona-Krise hätten in besonders starkem Maße Personen mit ausgeprägtem Vertrauen in ihr Gründungsprojekt den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Demnach ist der hohe Anteil sogenannter Chancengründungen, bei denen eine Geschäftsgelegenheit wahrgenommen wurde, im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um zwei weitere Prozentpunkte auf 82 Prozent gestiegen. Der Anteil von Notgründungen aus Mangel an besseren Erwerbsalternativen blieb dagegen sehr gering und lag mit 15 Prozent auf einem Tiefpunkt.

"Die starke Inanspruchnahme von Kurzarbeit dürfte dazu beigetragen haben, dass nicht mehr Menschen aus der Not heraus eine selbständige Tätigkeit aufnahmen", erklärte die KfW. Gründungen durch eine Unternehmensübernahme spielten nur eine geringe Rolle. Die Existenzgründungen waren zum weit überwiegenden Teil neue Unternehmen und keine Unternehmensnachfolge bei mittelständischen Betrieben.

