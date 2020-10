KfW-Chefvolkswirtin macht sich keine Sorgen wegen "Zombie-Firmen"

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, macht sich keine Sorgen darüber, dass ausgedehnte staatliche Hilfen zur Entstehung von so genannten "Zombie-Unternehmen" in Deutschland führen werden. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass sich der Anteil dieser Unternehmen in Grenzen hält", sagte Köhler-Geib bei der Vorstellung des aktuellen KfW-Mittelstandspanels. Schließlich sehe die EU-Richtlinie vor, dass Unternehmen, die solche Hilfen erhielten, vor der Krise "gut aufgestellt" sein mussten.

"Wir sehen aber auch Erfindergeist - 53 Prozent der Unternehmen hatten ihr Geschäftsmodel oder ihre Produktpalette im April schon angepasst", sagte sie. Die Ökonomin räumte allerdings ein, dass die Unternehmen, je länger die Krise dauere, stärker unter Druck gerieten. Ihre Prognose eines Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6 Prozent im laufenden Jahr halte sie weiterhin für das wahrscheinlichste Szenario.

