KfW-Hilfen für Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die staatliche Förderbank KfW unterstützt Städte und Gemeinden mit besonders günstigen Krediten bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Im Rahmen eines "Sonderprogramms Flüchtlingseinrichtungen" stelle die KfW 250 Millionen Euro aus Eigenmitteln bereit, teilte die KfW Bankengruppe am Freitag in Frankfurt mit. Je Kommune können maximal 25 Millionen Euro Kredit zu einem Zins von minus 0,75 Prozent beantragt werden. Es gehe darum, Geflüchteten "eine würdige Zuflucht zu bieten und die Teilnahme am Leben in Deutschland zu ermöglichen", erläuterte KfW-Chef Stefan Wintels. Anträge können ab sofort gestellt werden, befristet ist das Programm bis zum 31. Dezember 2022./ben/DP/ngu