KG Intelligence vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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KG Intelligence hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
KG Intelligence hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,69 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,53 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 823,2 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 682,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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