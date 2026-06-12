Khon Kaen Sugar Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Khon Kaen Sugar Industry hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Khon Kaen Sugar Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 THB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,80 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Khon Kaen Sugar Industry einen Umsatz von 3,90 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.net