Khon Kaen Sugar Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Khon Kaen Sugar Industry veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,80 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 23,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net