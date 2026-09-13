Khon Kaen Sugar Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

13.09.26 06:35 Uhr

Khon Kaen Sugar Industry äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Khon Kaen Sugar Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net