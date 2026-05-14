SAP-Aktie setzt Erholungsversuch fort: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale
Die Aktien von SAP setzen am Freitag ihren Erholungsversuch vom Tief seit April 2025 zur Wochenmitte fort.
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Dabei bauen die Papiere der Walldorfer ihr Vortagesplus im schwachen Marktumfeld zuletzt um 0,48 Prozent auf 141,90 Euro aus. Zwischenzeitlich gehörte der Softwareriese zu den stärksten Werten im DAX am Freitag.
Analyst Armin Kremser von der DZ Bank zog ein recht positives Fazit der Firmenmesse Sapphire: "SAP zieht seine Strategie durch: Man hat auf der Sapphire den Anspruch untermauert, die zentrale KI-/Datenplattform im ERP-Kern zu sein." ERP ist für viele Unternehmen die zentrale Steuerungseinheit. KI sei aktuell "vor allem ein Adoptionsthema und weniger bereits ein signifikanter Umsatztreiber", so Kremser.
Könne SAP in den kommenden Quartalen eine überzeugende KI-Adaption der Kunden vermitteln, würde dies auch die Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz in den Hintergrund rücken. Darunter hat die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten schwer gelitten.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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