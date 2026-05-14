DAX24.050 -1,7%Est505.832 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +1,7%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.242 -0,4%Euro1,1627 -0,4%Öl109,3 +3,3%Gold4.548 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost letztlich in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark? Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?
Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Adaption im Fokus

SAP-Aktie setzt Erholungsversuch fort: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale

15.05.26 11:27 Uhr
SAP-Aktie erholt sich weiter: Sapphire-Konferenz liefert Unterstützung | finanzen.net

Die Aktien von SAP setzen am Freitag ihren Erholungsversuch vom Tief seit April 2025 zur Wochenmitte fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
141,78 EUR 0,98 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei bauen die Papiere der Walldorfer ihr Vortagesplus im schwachen Marktumfeld zuletzt um 0,48 Prozent auf 141,90 Euro aus. Zwischenzeitlich gehörte der Softwareriese zu den stärksten Werten im DAX am Freitag.

Analyst Armin Kremser von der DZ Bank zog ein recht positives Fazit der Firmenmesse Sapphire: "SAP zieht seine Strategie durch: Man hat auf der Sapphire den Anspruch untermauert, die zentrale KI-/Datenplattform im ERP-Kern zu sein." ERP ist für viele Unternehmen die zentrale Steuerungseinheit. KI sei aktuell "vor allem ein Adoptionsthema und weniger bereits ein signifikanter Umsatztreiber", so Kremser.

Könne SAP in den kommenden Quartalen eine überzeugende KI-Adaption der Kunden vermitteln, würde dies auch die Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz in den Hintergrund rücken. Darunter hat die gesamte Softwarebranche in den vergangenen Monaten schwer gelitten.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:16SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.05.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen